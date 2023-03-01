東勢林區管理處將於3月植樹月辦理33場贈苗活動，贈送土肉桂、山櫻花、烏來杜鵑等共17種樹種、7300多株原生種樹苗，憑紙本發票兌換樹苗。今年贈苗使用的苗袋採用竹粉等植物纖維材料製成，民眾領取樹苗後，可將樹苗土球連同苗袋一起種植於土中，達到減塑及垃圾減量效果。

台灣黑熊愛吃的青剛櫟。（東勢處提供／陳淑娥台中傳真）

東勢林管處表示，今年贈送樹苗以原生樹種為主，其中包含可食用亦可提煉精油的土肉桂、廣受民眾喜愛的開花植物山櫻花及烏來杜鵑、具有芬芳香味的貴重木台灣肖楠及紅檜、以及台灣黑熊愛吃的青剛櫟等。

為響應政府減塑政策，東勢處強調今年贈苗使用的苗袋，採用竹粉等植物纖維材料製成，不含任何塑膠成分，苗袋分解速度隨環境條件不同，分解後對環境不會造成傷害，民眾領取樹苗後，可將樹苗土球連同苗袋一起種植於土中，達到減塑及垃圾減量效果。

大雪山國家森林遊樂區遊客活動中心贈苗活動。（東勢處提供／陳淑娥台中傳真）

東勢處指出，呼應今年植樹月主題「森活圈」，部分贈苗場次以紙本發票兌換樹苗方式贈送，1張1至3月紙本發票兌換1株樹苗，一次最多可領取2株，募集的發票將捐贈公益團體，讓民眾領苗植樹、營造綠美化生活圈的同時，也能發揮愛心做公益，共創森活圈。

贈苗相關資訊請至東勢林區管理處官網(https://dongshih.forest.gov.tw/)最新消息查詢，該處提醒民眾，在前往活動前，務必先上網查詢確認活動時間、地點、領苗規定及防疫相關規定有無變動，以免白跑一趟。