鄭秀文決定零片酬接演《流水落花》。（甲上提供）

「百變天后」鄭秀文主演港片《流水落花》，搭檔實力派演員陸駿光、談善言主演，是香港新銳導演賈勝楓執導首部電影長片作品。鄭秀文更因太喜歡劇本，決定零片酬接演，力挺新導演，也憑藉寄宿家庭母親一角「天美姨姨」的感動演出，率先榮獲「第29屆香港電影評論學會大獎」最佳女演員，更第10度提名「香港電影金像獎」影后，就連合作多次的天王劉德華也公開喊話，表示自己「偏心」挺好友，期盼鄭秀文得獎，讓她相當開心，而導演賈勝楓也透露編寫劇本時就覺得女主角外表堅強但內心溫柔，太適合鄭秀文演出「非她不可！」

勇於挑戰的鄭秀文，不論是影視角色、歌曲風格或是時尚演繹，總能帶給大家驚喜，近年電影作品如《花椒之味》、《聖荷西謀殺案》都一改以往戲路，挑戰內斂的親情戲或黑暗懸疑戲，她都能收放自如，突破不同類型表演的層次感，演技倍受大眾認同。《流水落花》故事講述寄養家庭服務者代親生父母職責，被寄養孩子們稱作「天美姨姨」的鄭秀文，片中洗盡鉛華，以素顏短髮的清麗造型，展現有層次的內斂演出，她說：「對我更重要的是這些年頭裡的努力，希望可以在演戲上有進步，出演更多不同角色，對我來講鼓舞好大！」

鄭秀文透露當時收到劇本時就相當喜歡，覺得故事平實又沒有刻意煽情的部份，卻在某些場景會觸動人心，「這份劇本是很棒的機會讓我去嘗試不同角色，而導演也沒有刻意把天美姨姨神化，角色外在和內心有很大反差，一開始她也不是帶著天使心去做，但當回顧時才發現，原來所做的，或者這些小朋友留下給她的，是這麼有價值，也是感人的大愛。」坦言當時很想幫這位新導演，加上自己不懂幕後，只好身體力行支持，「我認為越新的導演越要幫助，不用太注重片酬，情願將錢放在製作上，整件事會更有意義。」也表示自己一直以來都很感恩在香港電影圈留下許多作品，得到很多也希望能夠回饋。

導演賈勝楓則透露寫劇本的時候已經敲定了男女主角，雖然之前未曾接觸過鄭秀文，但覺她是最適合的人選：「她的外表好堅強，但內心又有溫柔的一面，這個反差就是天美姨姨需要的元素，我覺得只有鄭秀文最適合演出！」並透露作為自己的第一部長片，最重要還是在題材的選擇，「家庭、親情每個人都擁有過，我跟大家的身份一樣，既是子女，也是父母，於是我把題材放在自己也是所有人最熟悉的題目上。」更想進一步探討「親情」和「血緣」的關係，「我想以寄養家庭來說一個一家三口的故事，重心並非放在寄養家庭的理念和社會現狀層面，而是表達這對夫妻如何透過身邊不停來去的孩子，對自己逝去兒子的淡淡思念，生命也以另種方式延續。」

鄭秀文以《流水落花》第10度入圍香港金像獎，同時也入圍香港金像獎最佳原創電影歌曲，由她所演唱的主題曲〈我這樣活了一天〉，以及最佳服裝造型設計。日前久未公開露面的香港天王劉德華，出席活動談到香港金像獎公佈入圍提名時，表示最偏心支持他合作多年的老拍檔鄭秀文得影后，她聽聞後也開心說：「謝謝華仔的支持，對我如此有信心，對我而言他是好朋友更是伯樂，從他身上我感受到好多愛。」但仍舊平常心看待4月中的頒獎結果。《流水落花》將於3月17日上映。