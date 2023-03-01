Netflix南韓生存競賽節目《體能之巔：百人大挑戰》日前播畢，大結局由混合健身選手禹秦熔摘下第一名。豈料，近日卻接連爆出冠軍賽爭議，不只亞軍的鄭海民受訪指出「冠軍賽被中斷」，而當天在場觀賽的選手之一馬善浩也出面證實，一時在網路上引發熱議。

《體能之巔》找來百位體育相關選手、網紅等一同參與賽事，並祭出高達3億元韓幣（約763萬元新台幣）的獎金，最終由禹秦熔奪冠。然而，大結局播畢後卻引發爭議，前娛樂記者李鎮浩便在個人YT頻道上連線亞軍鄭海民，並爆出鄭海民其實原本領先禹秦熔，但節目組「多次中斷比賽」才使禹秦熔反敗為勝。然而，製作單位駁斥中斷3次的說法，只承認因現場錄音出問題暫停比賽，未要求重新競賽，在網路上引發兩極爭論。

此外，選手之一的馬善浩於28日也在頻道上更新一則影片，內容指出當天他和其他觀賽者們因位置另有安排，僅能透過「螢幕」看場內的狀況，而沒有現場的聲音，也承認畫面在「冠軍賽中間突然中斷了」，而製作單位解釋是因設備出了問題。

雖然影片之中馬善浩的說法相當保守，但他在影片的內容中直言最後為亞軍的鄭海民原先是領先的狀態，豈料最後結局竟大反轉，似乎應證了「冠軍賽中有爭議」的傳聞，一時讓網友們群情激憤，紛紛留言抨擊。

馬善浩在影片中指出「冠軍賽有中斷」。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

事實上，馬善浩也在個人IG上更新一則與YT頻道相同內容的黑底圖，以自身經歷為例子，呼籲網友能少一點批評的聲音，認為不論是製作單位抑或是參賽者，都在節目中為了拍攝的需要付出誠意與努力到最後。