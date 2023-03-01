新北市2019年起推動「贏得未來技職人才」培育計畫，台灣山葉機車公司也宣布今年起加碼捐贈10台機車，充實新北高工技藝課程及競賽設備。（蔡雯如攝）

新北高工汽修科二年級學生張琮茂（右二）今與張明文一起更換機車空氣濾清器，他是2019年國中技藝競賽汽車主題第一名，後續順利保送至新北高工。（蔡雯如攝）

為了推動技藝教育，新北市2019年起推動「贏得未來技職人才」培育計畫，讓國三生也能到高職參與技藝班，提早銜接高職課程，今年國中技藝競賽在新北高工等15校陸續登場，1595位國中生將比拚技藝。教育局長張明文表示，市府今年將加碼4年8億經費，全面擴大推動技職教育，積極與民間企業合作，盼學生適性發展。

新北市教育局今在新北高工舉行國中技藝競賽，總計有13職群、34項主題競賽，台灣山葉機車公司也宣布今年起加碼捐贈10台機車，充實新北高工技藝課程及競賽設備。

教育局指出，市府2019年起推出4年4億「PRIME贏得未來技職人才」，從專業技職、扎根技職、國際技職、跨域技職及創新技職五大面向推動，連續5年蟬聯教育部技術及職業教育獎最高榮譽優等獎，今年起經費將翻倍，多增加美感、雙語面向，期許轄內24所公私立技職學校可以成為全國頂尖。

教育局技職教育科長江彥廷表示，轄內國中技藝班每學期都以國三生總數1％穩定成長，本學年上學期就開設250班，吸引約6000名國三生參與，其中最熱門的科別是汽修類、餐飲類、設計類、資訊類，技藝班研習完後，學生若在技藝競賽獲得名次，對於高職申請大大加分。

新北高工汽修科二年級學生張琮茂今與張明文一起更換機車空氣濾清器，他表示，雖然父母沒有從事修車，但自己對汽修相當有興趣，國中時聽聞有技藝班，便自主報名參與，結果獲得技藝競賽汽車主題第一名，後續順利保送至新北高工。

張琮茂說，他進入高職後也在和泰盃烈火純青技能競賽獲得汽車修護組冠軍，鼓勵學弟妹參與技職班，爭取進入志願學校。

張明文表示，新北市用跨教育階段一貫性的規畫，協助孩子釐清性向，除了國高中技職銜接外，市府也設立16所職業試探中心，國小五、六年級可以前往國中技藝社團，每年也有百班寒暑假職探育樂營，另外部分高職也有與科大銜接、民間企業的產學合作，打造一條龍管道。