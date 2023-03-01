「跟著來去逍姚遊─姚植傑藝術個展」即日起至4月30日於新竹市市定古蹟「新竹州警務部部長官舍」、「下竹町」歷史建築南大路警察宿舍聯袂開展，此次展出新竹在地藝術家姚植傑旅遊四處的速寫、水彩、枯枝筆創作等精彩作品，歡迎市民朋友免費入館參觀。

文化局代理局長李欣耀表示，喜愛旅遊、露營、爬山、接近大自然的姚植傑，作品多紀錄遙遊四處的美景，憑著細微的觀察力以及紮實的繪畫技巧，呈現眼中的宏觀美景。

此次展出特別規畫速寫技法示範、枯枝筆創作示範以及藝術作品導覽活動，另有兒童水彩活動，讓各個年齡層的市民朋友輕鬆跟著藝術家的步伐，認識姚植傑獨特的創作技巧與水彩藝術的創作魅力，民眾可踴躍報名參加。

「跟著來去逍姚遊─姚植傑藝術個展」即日起至4月30日於新竹市市定古蹟「下竹町」歷史建築南大路警察宿舍開展。（陳育賢攝）

文化局指出，姚植傑發起的「新竹寫生日」活動已引起廣大迴響，今年的「新竹寫生日」活動將於3月12日辦理，特別安排以「下竹町」為起點、「132糧倉」為迄點，讓兩處歷史文化場域共同參與新竹年度的藝術盛宴。

姚植傑則認為，創作工具改變，思維也會跟著改變，他本身不拘泥於一般畫筆，甚至利用路上撿的枯枝沾上墨水創作，並善用速寫技巧，無論是新竹在地的歷史建築、自然人文風景或是國外的名勝皆盡收畫布之中。

主辦單位表示，姚植傑的作品總能讓觀者隨著畫筆在畫作中遨遊，期盼民眾透過此次展出，以不同的角度觀賞新竹及世界美景。

文化局同時補充，藝術家姚植傑自詡成為社會的觀察家，希望能夠畫出時代之美，將深刻的靈魂感觸一併描繪在畫作之中，不僅寫形，更寫意，歡迎民眾觀展，跟著藝術家的腳步一起逍遙遊各處美景。