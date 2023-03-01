民進黨今中常會邀請行政院副院長鄭文燦以「疫後特別預算專案報告」為題專案報告。黨主席賴清德要求，「宣傳口語化」；有好的政策也要有好的宣傳配套。讓政府照顧民眾的政策落實，更要讓民眾心裡能踏實的知道。

據轉述，賴清德非常重視向民眾「口語化宣導」，他還以自己為例說，他都用口語化方式宣傳，除了跟民眾強調6000元普發現金，還有1000億政府如何用？「這是蔡總統要照顧大家，補助勞健保、台電，都不會漲」。

由於疫後重建的特別條例及特別預算，在農業部分，將特別加強農水路和農民補助；會中農業縣市中常委皆認為，台灣農水路很多，站在他們立場，編列再多預算都夠，當然是越多越好。

至於選區有商圈的中常委，據轉述，賴清德提到，立委可以跟第一線經營者，直接的面對面討論，立委搜集相關意見後再跟經濟部反映。

民進黨發言人張志豪會後轉述賴清德聽取報告後裁示指出，他要先謝謝立法院黨團同志和各政黨的支持，在非常短的時間內三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」；蔡總統也在同天簽署公布，行政院會隨後在2月23日通過這項特別預算案，送請立法院審議，期待行政院團隊和朝野黨團一起努力讓預算能夠儘速三讀通過。

他說，受到過去幾年疫情的影響，大家在生活、經濟、企業的經營都非常辛苦。為了減輕民眾的負擔，讓產業、企業能盡快恢復元氣，政府在條例及預算上都是以加快程序、盡快執行，來達到照顧人民為目標。因為只有民眾安心、社會安定，台灣才能穩健邁向疫後復甦的道路，才能讓整體經濟、社會韌性及應變能力達到更好的階段。

他說，這次的預算內容，除了普發現金之外，還有挹注勞健保基金以及撥補台電、與強化經濟與社會韌性等三大主軸，不但切合台灣當前經濟發展需要，也是行政團隊因應未來全球經濟情勢發展，以及全面性的考量台灣社會各層面需求所提出的方案。

賴清德強調，有好的政策也要有好的宣傳配套。關於這一點，他要請黨部相關部門，製作讓民眾更好理解的圖卡、短影音等簡易易懂的宣導形式，利用多元的管道來向社會大眾說明，讓政府照顧民眾的政策除了落實，更要讓民眾心裡能踏實的知道。