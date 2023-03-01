隨著科技的進步，智慧表的功能愈來愈強大，成為生活不可缺少的智慧穿戴裝置。G-SHOCK推出運動系列G-SQUAD全新一代GBD-H2000智慧表，不僅更輕盈、功能再進階，還壓低價格搶市，Garmin推出旗艦級MARQ智能表，功能更強大，舉凡海陸空所有冒險運動全部包辦，且外形設計更加時尚。

G-SHOCK於三年前發表G-SQUAD運動系列GBD-H1000智慧表後，廣受好評，今年再推進階款GBD-H2000智慧表，採用高科技碳纖維背蓋，重量減輕38%，僅有63g，表款厚度也從20.4mm縮減至19.4mm，更重要的是功能再升級，與POLARR合作新增追蹤睡眠、血氧等身心健康管理功能，且售價調降至1萬4000元，更有競爭力，即起至9日GBD-H2000智慧表預購期間，G-SHOCK推出預購就送迪卡儂1200元即享券，送完為止。

G-SHOCK全新登場GBD-H2000智慧表，1萬4000元。（G-SHOCK提供）

Garmin近年將商品主力放在智慧表市場上，不斷研發與創新，近期推出旗艦款MARQ非凡時刻系列第二代腕表，採用航太等級的五級鈦金屬表殼，具備耐熱、抗腐蝕及防刮性，比一般精品鐘表的二級鈦還要提升2.5倍，高畫質1.2吋AMOLED高感度觸控螢幕十分擬真，肉眼幾乎看不出是智慧表。

Garmin將商品主力放在智慧表市場上，推出旗艦款MARQ非凡時刻系列第二代腕表。（Garmin提供）

全系列共有「運動家」、「探險者」、「高球手」、「飛行員」、「航海家」等五款表，各有專屬主題功能表盤，運動項目橫跨陸海空各項運動領域。