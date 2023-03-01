台中市大墩美展今年將自4月1日起徵件，台中市文化局1日表示，大墩美展是國內少數接軌國際的大型公辦美展，去年徵件收到19個國家、共1300件創作，今年總獎金高達386萬元，並首次推動無紙化報名，廣邀國內外藝術創作者參加此藝術年度盛事。

文化局指出，大墩美展自第25屆起採線上及書面報名併行，線上報名比例從第25屆的39.7％，至第27屆大幅提升至79.1％，兼顧各年齡層參賽者需求，今年28屆報名仍採線上及書面併行，但首次推動報名資料電子化，參賽作品過去以紙本輸出，調整為將作品圖檔以隨身碟或光碟寄送。

文化局強調，為響應聯合國永續發展指標(SDGs)，進一步落實無紙化及節能減碳，今年評審全面採用線上作業，參賽類別包括墨彩、書法、篆刻、膠彩、油畫、水彩、版畫、攝影、雕塑、工藝及數位藝術等11類作品，

第27屆大墩美展獲雕塑類大墩獎的潘煒中作品「共棲附生」。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

大墩美展各類別均設第一名、第二名、第三名及優選、入選等獎項，並從各類第一名選出5名大墩獎得主，另頒典藏獎金12萬元，作品由文化局典藏；今年獲獎總獎金高達386萬元，自4月1日至15日止公開徵件。

文化局表示，去年第27屆大墩美展徵件來自19個國家、1300件作品，其中有89件海外作品，各來自美國、英國、丹麥、加拿大、比利時、蒙古及泰國等地，並由日本藝術家川內佑毅獲得篆刻類第二名、蒙古藝術家Tamir Sharav獲得油畫類優選，成為世界藝術交流平台。