台北市政府昨舉辦台北市二二八紀念活動，二二八協會名譽理事長廖繼斌上台致詞，遭北市議員吳沛憶批評發言包含政治吹捧，廖揚言提吿。吳沛憶今下午受訪表示，對於二二八事件的感受，不會也不能只有一種聲音，每個人都有表達聲音的權利，如果這樣就要提告，那她相當質疑，我們對二二八事件的討論，難道只容得下一種聲音嗎？

吳沛憶指出，台灣是民主的社會，對於二二八事件的感受，不會也不能只有一種聲音，昨天市府舉辦的追思活動，有很多遺族家屬因為太過傷心，所以不願意到現場參加，作為民意代表的職責是在官方活動當中，協助其他的聲音在這樣的場合表達，因此在官員發言時靜坐舉牌展現訴求，是最謙卑也是最和平表達聲音的一種方式。

她說，昨天廖在台上的致詞發言內容，非常多的時間篇幅是拿來吹捧前總統馬英九過去的作為，他說沒有受難者家屬不願意參與這個活動，難道是事實嗎？他說大多數的家屬遺族，對馬英九是肯定的，難道是事實嗎？

吳沛憶認為，每個人都有表達聲音的權利，也是可受公評的，如果這樣就要提告，那她相當質疑，我們對二二八事件的討論，難道只容得下一種聲音嗎？

吳沛憶強調，她認為這一種聲音沒有辦法代表所有受難者遺族家屬的看法，事實上有很多不同聲音、不同感受、不同態度，每個人都有權利表達自己的聲音，不能說他的想法就要代表所有其他受難者家屬。