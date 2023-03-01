日本皇室秋篠宮夫婦長女真子的夫婿小室圭，已經於2月底開始在美國紐約的律師工作。

日本皇室秋篠宮夫婦長女真子的夫婿小室圭已經開始在美國紐約的律師工作，據傳他的年薪將三倍跳，達450萬台幣。小室圭向前輩透露，紐約物價高，未來生活會相當辛苦，但會和真子幸福地走下去。這則新聞引起日本網友熱議，不過觀察評論，多數網友最在意的，仍是要求這對夫妻靠自己的收入維持生計。

綜合日本放送協會（NHK）、東京放送電視台（TBS）等1日報導，31歲的小室圭過去在日本律師事務所任職時的所長奧野善彥表示，今（1）日上午接到小室圭的電話，他告知已經於昨（28）日開始在美國的律師工作。

他向奧野善彥表達感謝之情，表示真子也對此相當開心，他提到紐約物價高，預期未來生活會相當辛苦，但兩人會「幸福地走下去」。

紐約州法院官網顯示，小室圭已於2月27日註冊為律師，他任職的Lowenstein Sandler律師事務所官網上，也已經將他的頭銜從「律師助理」改為「律師」。

小室圭さんがニューヨーク州の弁護士に正式登録 先月27日付 https://t.co/R8cdpU8lTT — TBS NEWS DIG Powered by JNN (@tbsnewsdig) March 1, 2023

據日媒「日刊ゲンダイ」先前報導，小室圭從助理晉升律師，據傳薪水三級跳，從年薪600萬日圓（約新台幣135萬元）跳增至至少2000萬日圓（約新台幣450萬元）。

針對小室圭展開律師工作的新聞，日本網友相當關注，「Yahoo！日本」網站的新聞頁面上有數百條評論，其中最熱門的評論指出「日本已經沒有必要再插手了」，這則評論獲得超過9000人按讚，另一則熱門評論寫道，「既然收入有了保障，就不需要日本的援助了，請靠自己的收入維持生計」，這則評論有超過7000人按讚。