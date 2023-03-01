昔日功能手機霸主NOKIA（諾基亞）首次為使用長達60年的品牌形象改頭換面，並在今年MWC（世界行動通信大會）展示新Logo，宣告NOKIA不再生產手機，而是專注網路與工業數位化的新品牌。不過新Logo亮相，引發不少網友熱議，有人認為看上去更有個性，但還是有網友覺得「缺胳臂少腿」，這是「這是殘缺的美嗎？」。

NOKIA全新品牌識別，捨棄傳統大家熟悉的方正字體和傳統「Yale blue」藍色，改以五種背景色搭配NOKIA「獨特」字體來呈現，看起來更加現代化。

儘管部分網友還無法適應諾基亞新的標誌，但該公司認為，新的視覺標識，呈現諾基亞貼近現代脈動、充滿活力的形象，忠實反映其專注在建構具備感知、思考與行動的 B2B 網路，全面發展雲、網融合的創新未來。

NOKIA執行長 Pekka Lundmark受訪時表示，在多數人的心目中，NOKIA仍是手機品牌，但這並非NOKIA真正的樣貌。「我們想推出一個專注於網路和產業數位化的新品牌，與傳統手機完全不同。」

Lundmark指出，NOKIA鎖定增加網通設備業務市占率，在大陸競爭對手華為遭受限制，歐洲國家禁售華為5G網路設備的情況下，可望進一步取得市占。

NOKIA於2014年將手機業務賣給微軟，後由NOKIA前員工組成HMD Global公司，以授權方式生產NOKIA手機及平板裝置。

在2023年的MWC大會上，諾基亞推出三款新智慧手機，包括諾基亞G22、諾基亞C32和諾基亞C22，售價分別為179歐元、139歐元、129歐元，這三款智慧手機的電池續航長達3天。