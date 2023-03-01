基隆市議會1日針對基隆市長謝國樑參選時政見的「染疫慰問金」1萬元進行討論。民進黨籍的議員紛紛針對染疫慰問金的部分不應該縮水而提出質疑，認為應讓染疫市民都要拿1萬元，不要讓染疫慰問金變成「國樑一夢」。國民黨議員連恩典表示，應思考預算是否要運用在其他用途，例如電動機車等。對此謝國樑回應，當時政府的政策從「清零」變成「共存」，當時提出這項政策的有其背景，他也願意跟大家說明解釋這項調整，虛心接受議員指導。

民進黨議員張顥瀚漢表示，有關染疫慰問金部分希望謝市長不要跳票。（徐佑昇攝）

首先社會處先針對長照、日照的服務說明，但議員最關注的還是在於「染疫慰問金」的財源還有規畫，但社會處在首次報告沒有說明，因此民進黨團副總召張顥瀚漢立即提出質疑，有關於染疫慰問金的部分並沒有報告，請社會處補充。社會處表示，會以中低收入戶為優先，預計針對中低收入戶9000人中有染疫的部分，追加6000萬元，以每人1萬元的方式發放。

針對此部分，民進黨市議員吳驊珈質疑，謝國樑在去年四月選舉時，提出了染疫慰問金政見，主打染疫確診皆可以領1萬元。而現在限制領染疫慰問金的資格，是否變成「國樑一夢」？希望可以把預算編好編滿，要讓染疫的市民都要收到。

民進黨團副總召張顥瀚也表示，中低收入戶優先發沒問題，但是該照顧的人，不只是如此而已，也要考慮到剩下染疫確診的17萬市民，中央也有編列疫情特別預算，希望謝國樑相關預算一定要編好編滿，不能變成騙票。無黨籍市議員林旻勳則是把謝國樑當初的政見包含宣傳車、看板、直播的影片都提出，請謝國樑說明清楚。

而國民黨市議員連恩典對此表示，當初疫情變化非常大，因為政府調整防疫政策從清零變成共存，最後染疫17萬人以上，應該要去思考這個預算是否可以做更有效的運用，像是電動機車等。對此市議員韓世昱也認同，他認為市府一定要審慎分配預算，把預算花在刀口上，才能讓市政運行更順利。

謝國樑針對染疫慰問金部分，因為政府政策從「清零」變成「共存」，所以政策也提出相對應的調整，優先針對中低收入戶補助，他也願意跟大家說明，感謝議員的指教。（徐佑昇攝）

對此謝國樑表示，當時政府的政策其實一直有在調整，從「清零」變成「共存」，所以去年的議會其實有對防疫的補助部分調整，因此當時提出這項政策的有其背景，他也願意跟大家說明解釋這項調整，虛心接受議員指導。