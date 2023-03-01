星宇航空與玉山銀行今（1）日聯手推出首張航空聯名信用卡。星宇董座張國煒幽默地表示，「我這輩子好像脫離不了綠色光芒，我喜歡綠色，也有綠色車子，才跳出一個綠坑（長榮集團）、又跳進一個綠坑（玉山銀行標準色）。」

張國煒也是這張聯名卡的原創者，張國煒指出，4張聯名卡一套有人生寓意，代表人生四大階段，態度要好、放在對的地方，求職、人生就會順利。

玉山星宇聯名卡第一張卡是從新鮮人入社會切入，人生要有姿態，入社會要有姿態，態度放在對的地方，求職就會很順利，新鮮人剛入社會，申請最初階的卡，表現態度；第二張卡，是等到狀況好一點，飛行雷達就跑出來，告訴你要走哪條航線，找到人生方向；第三張卡，有了方向、就要走對方向，不要迷失方向，按照既定方向繼續前行；第四張卡走向登峰造極，有了高度，什麼東西都變立體了，可以用立體宏觀角度看事業。

至於聯名卡發卡量預估？張國煒強調，星宇、玉山雙方會共同長時間努力，發卡量當然愈多愈好，但是一講出具體數據就會受限，我不說，就是希望發卡量直上宇宙。

張國煒強調，星宇發聯名卡，是希望讓消費者購票更方便、更划算，凝聚品牌力，包括品牌延伸到一般消費市場傳遞星宇品牌精神。星宇有60萬粉絲、33萬會員，會是最大支持。