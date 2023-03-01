中國海油1日發布消息，位於渤海的「渤中26-6油田」探明地質儲量超1.3億噸油當量，能夠開採原油逾2000萬噸，同時可開採天然氣超90億立方公尺。這是大陸第一大原油生產基地連續3年獲得的億噸級大發現。

央視新聞客戶端報導，渤中26-6油田位於渤海南部海域，距離天津市約170公里，平均水深22.1公尺。發現井渤中26-6-2井鑽遇油氣層累計超過320公尺，完鑽井深4480公尺，測試平均日產油超270噸，平均日產氣超32萬立方公尺。

據悉，渤中26-6油田探明地質儲量逾1.3億噸油當量，能夠開採原油逾2000萬噸，提煉成汽油後可供1萬輛小汽車正常行駛30年，同時可開採天然氣超90億立方公尺，能夠滿足天津市常住人口使用近15年，具有可觀的社會與經濟效益。

渤中26-6油田的儲層，埋藏在海底幾千公尺深、形成於32億年前的「潛山」裡。近年來，科研人員通過地質研究，發現該潛山有發育特殊的強封隔性斷層條件，而斷層像一堵牆將潛山上部和下部隔開，並在下部形成封閉空間，鄰近油源產生的油氣逐漸儲集在一起，形成大油田。

報導指出，正是有這個理論認識的突破，才發現了渤中26-6億噸級油田。該油田是中國海油在渤海南部連續第3年發現的億噸級油田。近年來，大陸加大向多年未有大規模油氣發現的地層展開潛力搜索，首次提出淺層大面積岩性成藏等理論，發現了墾利6-1油田和墾利10-2油田兩個億噸級岩性油田。

據悉，渤海油田過去5年累計新增油氣探明地質儲量超過10億噸，大陸海上原油增量連續4年占全國原油總增量比例超過60％，海洋油氣成為大陸重要的儲量接替區和能源增長極。