高雄今年上半年超過20場大型演唱會，天王、天后、天團陸續開唱，預計吸引逾40萬粉絲造訪。捷利國際餐飲旗下品牌與加盟品牌推出憑演唱會票根或購買證明享有優惠，即日起至4月17日高雄各門店推出超殺優惠。其中，牛角燒肉祭出4人揪團同行1人免費；「邁泉豬排」點套餐則免費送人氣唐揚雞。

「邁泉豬排」推出憑演唱會票根，點套餐則免費送人氣唐揚雞。（柯宗緯翻攝）

「牛角日本燒肉專賣店」推出點購指定方案4人同行1人免費，結伴揪團來吃燒肉最划算；「邁泉豬排」憑票點套餐，人氣唐揚雞直接免費送，漢神巨蛋店還獨家推出快樂豬粉絲應援套餐。

曾榮獲高雄大港吃鍋雙冠王美譽的「樁涮火鍋」來店消費即可免費加贈九孔鮑魚或生食級干貝。（柯宗緯翻攝）

人氣美食「胡椒廚房」香氣四溢的招牌胡椒飯同步加入應援套餐，憑票還可以免費加料，相當划算。曾榮獲高雄大港吃鍋雙冠王美譽的「樁涮火鍋」來店消費即可免費加贈九孔鮑魚或生食級干貝，而擁有中都濕地第一排美景的「捷果咖啡」不僅有獨家的午茶組合，憑票還可以免費獲贈咖啡包。

高雄最潮的拉麵專賣店「元町家」義享店內有來自新銳藝術家藍色隧道親手繪製的巨型潮流壁畫，為回饋粉絲同步祭出超值優惠獨享套餐，不僅可以大口吃麵，憑票還可以免費大吃黃金炸豬排。（柯宗緯翻攝）

此外，高雄最潮的拉麵專賣店「元町家」義享店內有來自新銳藝術家藍色隧道親手繪製的巨型潮流壁畫，為回饋粉絲同步祭出超值優惠獨享套餐，不僅可以大口吃麵，憑票還可以免費大吃黃金炸豬排。

捷利國際餐飲表示，隨著疫情逐漸趨緩與大環境的解封政策，許多停緩多時的活動皆紛紛恢復舉辦，盼消費者可繼續回到正常生活步調，旗下餐廳也會配合時宜，陸續推出各式各樣優惠活動；這次高雄迎來海內外巨星輪番開唱，也讓各地歌迷齊聚高雄，為高雄帶來龐大的演唱會商機，即日起到4月17日，歡迎廣大的粉絲消費者前往捷利國際餐飲高雄各門店享受美食。