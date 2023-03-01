由萩原利久、八木勇征主演的日本人氣BL劇《美麗的他》，第2季今年2月播出後佳評如潮，每週都進入Twitter日本趨勢榜，最後1集更衝上日本趨勢榜冠軍。接續後續劇情的《美麗的他電影版》今（1日）曝光首波劇照，其中可以看到清居忘我地從背後擁抱平良、平良深情地撫摸清居的手，更有熱愛拍攝清居的平良，以及清居轉身將目光投向平良的場面。還有2人在家中捏臉、共同頭埋棉被的甜蜜爆擊場面，讓人光看劇照就心跳加速。

電影版除了集結萩原利久、八木勇征、高野洸、落合扶樹、仁村紗和、和田聰宏等戲劇版原班人馬，製作團隊更曝光追加卡司，由曾主演《假面騎士》系列《假面騎士Revise》，並在近期演出戲劇《女神的教室》5位主要學生之一的前田拳太郎，以清新魅力演繹跟清居同經紀公司的女前輩，她的人氣偶像戀人「桐谷惠介」。此外，曾執導人氣音樂團體「世界末日」多首歌曲MV，更是該團團員Saori丈夫的演員池田大，則飾演平良的攝影師助理前輩「香田」。

對於有機會加盟演出《美麗的他電影版》，前田拳太郎表示自己剛接到角色時，超訝異自己竟然是扮演人氣偶像：「演員與工作團隊的配合，以及拍攝現場的氣氛都非常好，讓我得以輕鬆演繹桐谷這個角色。希望透過電影傳達出桐谷的魅力，也請大家一定要進戲院觀賞。」池田大也表示：「我對2位主演在戲劇版《美麗的他》的刻劃與趣味性感到印象深刻，所以很榮幸能以香田的身份參與電影版演出，也期盼觀眾能在戲院裡，體驗到這種希望一直持續下去的世界觀。」

此外，昨（28日）適逢萩原利久生日，八木勇征更在自己的IG上，以「戀人視角」曬出萩原的睡顏照，並打上笑臉祝他生日快樂，而萩原看到也回應：「謝謝勇征！！！完全沒印象是什麼時候拍的。。。笑」八木則調皮再打上害羞符號回應：「那當然囉，因為你還在睡覺。」2人一來一往的互動，也讓網友暈車直呼「可以就地結婚！」、「我的氧氣罩呢？」

《美麗的他第2季》已在friDay影音、MyVideo、GagaOOLala上線，明（2日）凌晨零點可在中華電信MOD、HamiVideo收看。延續2季劇情後續的《美麗的他電影版》即將在4月7日於台灣、日本兩地同步零時差上映。