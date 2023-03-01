現在正值高中畢夜旅行旺季，台北市建國中學卻有多名學生畢旅返家後陸續驗出快篩陽性，校方掌握共25名學生、1名教師返家後確診，其中1班有14名學生確診，其餘零星分布在各班級。北市教育局1日證實接獲校安通報，提醒校方務必落實車程全程配戴口罩、用餐使用公筷母匙，保持個人衛生、勤洗手。

建國中學2月21日至24日開始4天3夜畢業旅行，前往台南、高雄、墾丁等地遊玩。校方說明，經校內回報系統得知，總計25名學生、1名教師返家後確診，由於皆是228連假期間確診，皆未返校上課，也已安排代課老師繼續教學。

建國中學表示，健康中心每日致電關心學生及教師狀況，皆為輕微症狀如鼻塞、流鼻水、咳嗽等，多數人症狀皆已緩解，同學及老師明日開始會陸續返校上課、上學。

校長莊智鈞表示，在畢業旅行途中，每日早、晚皆會測量體溫，並落實公筷母匙，室內參訪戴口罩等規定。而本次畢旅回來後有1個班級於周五晚間出現11名學生確診，周六晚又傳出3位確診，其中1班出現14位快篩陽性

教育局副局長陳素慧證實已接獲校安通報並表示，現在是畢旅旺季，提醒學生出發前有呼吸道症狀或身體不適應取消參加、儘速就醫，旅途中如有不適，應儘速戴起口罩，讓老師協助學生就醫。

陳素慧表示，在車程中，依規定要全程戴口罩，用餐時採公筷母匙保持個人衛生並勤洗手，儘管校園逐步解封，辦理畢旅仍要有防疫警覺。