許多人談戀愛時若發現對方出軌，可能會為此分手，不過也有些人因為各種原因選擇原諒。一位女子表示，自己曾2度抓包男友出軌，不過她都沒有分手，反而開始期待男友繼續偷吃被抓包，想看對方慌張、出糗的樣子，甚至因為男友沒出軌而感到無聊，「我是不是生病了⋯為什麼變成這麼可怕的人？」貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，身為她初戀的男友工作上經常需要和女生接觸，她原本不以為意，不料男友卻和一位女客戶上床，被發現後辯稱只是肉體關係沒有愛，而她一時不知如何反應，因此沒有就此分開；直到3個月後，男友又帶女生回家，被原PO當場逮個正著，不過她卻再次選擇原諒，「明明應該難過的，但我那時卻覺得有點興奮，我到現在都還記得他當時眼神有多慌」。

原PO提到，現在她也不知為何還要繼續跟男友在一起，「但我就想再一次看到他那慌張的眼神，希望他再去出軌，想看他出糗的樣子」，不過男友過了半年還是很乖，而她則開始覺得很無聊，只好上網求助，「我是不是生病了⋯為什麼變成這麼可怕的人？」

對此，許多人紛紛回應，「你有嚴重的綠帽癖」、「算是一種看戲心態吧，但說真的這種人抓著不放對你自己不太好」、「結論就是你很賤」、「蠻白X的，妳就只是想看垃圾慌張，然後賠下自己的青春」。