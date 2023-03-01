美國通膨終於出現緩解跡象，加上中國大陸疫情解封有望帶動全球景氣復甦等正面消息激勵，去年跌幅較深的主要資產類別，2023年至今迎來一波強勁開春反彈行情。截至1月底，標普500指數上漲約6.2％，為2019年以來最佳開年表現。以往標普500指數1月上漲，通常預示著一整年的好預兆，統計過去50年以來，當標普500指數1月呈現上漲趨勢，則全年上漲機率將超過9成。

中租基金平台副總經理蘇皓毅表示，2022年促使美國強力升息、導致股債齊跌的最大元兇「通膨」，已開始出現明顯回落趨勢，美國聯準會主席鮑爾鬆口說出「通膨緩解進程已經開始」，正面激勵市場信心。

另一方面，國際貨幣基金（IMF）1月公布的世界經濟展望報告顯示，對全球今年經濟看法轉趨樂觀，並小幅調升2023年全球經濟成長展望、由去年的2.7％調升至2.9％，2023年「先蹲後跳」已經是市場共識。

蘇皓毅指出，隨著升息周期進入尾聲，市場開始關注景氣落底時間，目前普遍認為美國經濟軟著陸機會高，惟聯準會政策走向仍須視通膨、景氣和金融環境而定，預期消息面將持續牽動市場波動，股債市還會有一段陣痛期。

蘇皓毅建議，投資人此刻應慎重且積極進行布局，除了可透過定期定額紀律投資，來增強長期持有信心外，不妨可趁著新年新氣象，年終、紅包還有餘裕之際，運用更進階的母子基金投資策略，藉由核心與衛星資產配置，進一步達到有效分散投資標的風險效果。

觀察各家投信投顧推出的母子基金投資機制，多數在基金選擇上會受限於單一品牌。中租投顧表示，台灣首家線上基金超市「中租基金平台」推出的「中租母子鎖利GO」為全台唯一可跨品牌投資的母子基金，提供多元配組方式，投資門檻訂於18萬。

其中，「中租嚴選母子」由專業研究團隊把關，從全站3000多檔基金中汰弱留強，提供逾50檔多品牌明星基金選擇，便於投資人自由配組「基金明星隊」。

蘇皓毅指出，台灣投資人對子基金多選擇偏好美國科技股或台股基金，根據試算，此類具爆發性且波動較高的標的，只要定期定額扣款滿3年，正報酬機率可達逾9成。因此，產品開發團隊訂定投資門檻，確保子基金能定期定額扣款逾3年，以提高投資勝率。