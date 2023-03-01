高鐵板橋站今（1）日下午4時許驚傳落軌意外，一名年約30歲旅客不明原因摔落軌道，當時編號1321南下列車準備進站，突然緊急停車並啟動發報告警。警消獲報隨即趕到現場並於第六節車廂下進行搶救，患者目前意識清醒，頭部有撕裂傷，已被送往亞東醫院治療，詳細情況有待警方調查釐清。

台灣高鐵稍早發聲明指出，受此事件影響，本公司取消1321車次，並安排該車次旅客轉搭後續列車繼續行程。此外，部分列車可能有所延誤，造成旅客不便，敬請見諒。

對此，有一名網友在PTT八卦板以「高鐵1321次停住了！」為題發文表示，今日下午疑似有民眾墜落鐵軌，在第六節車廂處來了大批警消人員，而下午4時33分時，原PO被要求換車搭乘，直說「生平第一次遇到」。

貼文曝光後，引來不少網友留言，有疑似現場民眾回報，「剛急煞了一下，就卡住了」、「出大事了，警察來了」、「一堆消防員跟警察出現了」、「旁邊路過，有消防員出現」。

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