棒球迷引頸期盼的世界棒球經典賽將於3月8日至12日在台中洲際棒球場舉行，台中捷運文心崇德站是距離洲際棒球場最近的捷運站，市府在中華隊出賽期間（3月5日、6日、8日、10日及11日），將在晚上10點至11點加派公車從洲際棒球場發車至捷運文心崇德站，方便球迷轉乘捷運。

疫情趨緩，加上連假加持，台中捷運今年2月平均日運量3萬5693人次，創下2021年4月通車以來的新高，高鐵台中站2月25日單站運量更創下9387人次，228連假平均日運量也達4萬2592人次。

中捷公司今天表示，許多外地旅客選擇搭高鐵轉捷運遊台中，3月8日起，世界經典棒球賽將在台中洲際棒球場盛大登場，歡迎球迷搭捷運到文心崇德站，再轉乘公車前往洲際棒球場為中華隊加油，市府也為此加派公車接駁轉乘，請民眾多加利用。

中捷公司表示，捷運綠線通車即將滿2周年，疫情趨緩通勤、通學旅客已經回升，假日出遊、消費的旅客也穩定成長，今年2月平均日運量3萬5693人次，打破去年12月3萬4113人次的紀錄，成長4.63％，創下通車以來平均日運量最高紀錄，與去年2月2萬7939人次相較，成長幅度更高達27.75％。