我國去年10月13日正式解封邊境，歷經跨年、春節及228連假檔期，接下來又有清明連假，旅行社出團爆滿，社群網站瀰漫一股「大家都在出國」的氛圍，但旅遊市場真的回溫了嗎？世邦旅遊董事長陳屬庄指出，歐洲線恢復確實很快，但在缺工、市場信心不足等因素下，各旅行社今年應該都是以損益兩平為目標，明顯獲利要等到2024年第1季。

世邦旅遊成立34年，撐過3年疫情低潮，現也積極布局旅遊市場，推出包括日韓賞櫻、歐洲鬱金香花季等行程，另搭配航空公司包機暢遊日本立山、青森秘境等，旅客也可選擇搭乘郵輪在暑假輕鬆遊日韓。

陳屬庄說，旅行業經過慘澹的3年，去年底邊境解封後長榮航空迅速開航義大利米蘭、德國慕尼黑，加上歐洲解封的早，讓歐洲線旅遊恢復快速，世邦長期以歐洲為主力，因此營收亮眼。但他坦言，旅行社漸漸恢復榮景，但各大旅行社今年仍以損益兩平為目標，真正賺錢要等明年第1季。

世邦總經理呂汶中指出，旅遊市場其實還沒有回溫，從航空、飯店到餐廳，全球都面臨缺工，假設飯店有300個房間，不可能全開出來賣，今年旅行社生意做不完，原因是人力不足，1人當2人用。而近期看似出國的人多，但不敢出國的大有人在，回溫要等到明年。

至於出國玩有變貴嗎？呂汶中替旅客釋疑，各路線面臨的狀況不同，例如美加通膨嚴重，出團量一直無法提升；歐洲線也有通膨問題，但歐元匯率比疫情前低很多，整體漲幅不多；國人最愛的日本，目前日圓匯率也很漂亮，旅客可提前買進準備，抵銷通膨；東南亞則與疫前持平，沒有比較貴。