斥資12億元整建的新竹棒球場工程頻爆爭議，如今再被爆原本編列4000多萬元預算在排水工程上，最終遭全數刪除，引發各界譁然。對此，資深媒體人黃揚明今（1）日就表示，「新竹棒球場就變成去年民進黨選戰，除了論文門之外，公共工程最難堪的一幕，這時候就要再一次提到林智堅，當時他說自己都是『親自巡查監工的』，是他的責任」，引發討論。

黃揚明1日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「新竹棒球場整個的問題，這一次不是新竹市政府在查大秘寶，是中央的審計部在查，去年審計部有針對新竹棒球場的預算及工程不符合的部分提出了一份報告」，黃揚明強調，「審計部在查的是預算的執行有沒有問題，這是從政府的決算裡面去看，一查核比對，一開始教育部核給你有排水工程，怎麼到統包工程裡面額度減少，最後消失，這很奇怪」。

黃揚明更接著說，前內政部長李鴻源的小組去年五月曾經委託台灣體育大學去對新竹棒球場做排水測試，結果那時就發現外野無法排水，「可是比賽如期開打，造成球員受傷，這是政治決定」，黃揚明認為，「一定是上面有更高層級指示，因為要配合選舉、因為沈慧虹要被提名了、因為要營造一個剪綵的政績，就是這樣的邏輯，才讓排水問題當作沒發生、規避監督，結果七月開打出包了」。

黃揚明最後更說，「結果新竹棒球場就變成去年民進黨選戰，除了論文門之外，公共工程最難堪的一幕，現在開始抽絲剝繭，就發現工程本身就有問題，這時候就要再一次提到林智堅，當時他說自己都是『親自巡查監工的』，是他的責任，他自己說的」。