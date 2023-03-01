長聖除了聚焦免疫細胞與幹細胞治療外，也瞄準精準治療市場，根據資誠PwC發布的《2022精準治療之發展現況與趨勢》報告，全球精準治療產業每年複合年成長約10%，產值將在2025年達到3,814億美元。長聖與中國醫藥大學暨附醫團隊攜手研發「生物製造之仿生癌症晶片」，應用於癌症患者精準篩選用藥，研究團隊的臨床驗證成果更已獲得國際頂尖期刊Advanced Science（影響因子17.5）接受，將於近期刊登發表。

據資誠報告，至今目前癌症治療無效用藥比例高達75%，無效的治療方式不但造成醫療資源浪費，更對患者帶來副作用和生活品質傷害，過去的疾病治療方式，對於相同疾病患者投予一致藥物，但這些藥物非人人適用，有鑑於此，研發團隊了解癌症病患治療需求，若透過精準治療提供更準確的用藥預測，使病患治療更有效率及更少副作用，將幫助患者爭取更多抗癌時間，以達到治療效果最大化。

黃文良總經理表示，該技術已具專利保護，並點出此項的創新之處在於利用生物製造技術在體外建立模擬病患腫瘤生理微系統的腫瘤類球體混成晶片，快速分析了解患者癌細胞對於各種抗癌藥物的敏感性，提供醫師更客觀的數據預測，在未來長聖將擴大此技術的服務，癌症患者在接受化療與標靶藥物之前，先檢查患者的抗癌藥物，篩選出患者適合使用哪一種抗癌藥物治療，不再把寶貴的抗癌時間浪費在無效藥物上，更能高效運用健保資源，這將能使抗癌藥物的治療符合醫師與癌症病患的期待。