二二八連假，黃姓民眾駕車載同家人一起赴苗栗縣南庄鄉遊玩，在行經南庄鄉西村大橋時無故拋錨熄火，適逢轄區頭份警分局南庄分駐所員警朱達文、黃俊尉在橋頭執勤疏導交通見狀，立即上前關心並合力將該車推至路旁安全處，以免堵塞交通，等待道路救援。

黃姓民眾利用連假開車載家人前往南庄遊玩，行經該路段時，車子突然在車道中熄火，無法行駛，正當不知如何是好之際，所幸執行交整的員警發現協助將車輛推往路旁，並通知道路救援到場處理。黃民及家人非常感謝警方積極協助脫困，頻頻向警方道謝，員警親切的為民服務精神，讓黃某一家人感動不已。

頭份分局長林育旺表示，黃姓民眾因車輛突然故障停在車道中，十分危險，所幸南庄所員警積極協助脫困，其熱心與貼心行為堪稱表率，值得嘉許，另藉此呼籲，民眾駕駛車輛上路前應做好車輛保養與檢查，倘若遇交通狀況無法即時排除也可以撥打110請求協助，警方將儘速派員到場協助。