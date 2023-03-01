台中市蔡姓男子日前載羊水已破的妻子要到醫院，因適逢228連假車子相當多，蔡男卡困在車陣中，突然望見派出所就在遠處，趕緊報警求援。警車立即在門口等待，蔡男車子抵達後，警車一路鳴笛開道護送，讓原本20分鐘路程縮短至6分鐘到院，順利迎接小生命到來。

神岡區31歲蔡姓男子的老婆因羊水已破即將臨盆，由於情況緊急，等不及救護車前來，他深夜從豐洲路住處載著老婆去醫院生產，但適逢228連續假期車流量大、車速緩慢，他在車陣中看到不遠處就是派出所，希望警方可以協助開道，於是致電求援。

豐洲派出所值班警員梁景揚獲報後，由備勤警員洪睿謙備好巡邏車在所外等候，臨盆產婦到達派出所前，洪員立刻一路鳴警笛開道護送前往豐原醫院。梁員也同步致電醫院告知，請院方事先準備。此次護送開道，讓原本20分鐘路程縮短至6分鐘到院，讓夫婦順利迎接新生命誕生。

豐原分局長劉其賢得知梁、洪二員面對民眾緊急求助案件處理得宜十分讚許並表示，本於為民服務的精神，在緊急情況下警車可以協助開道護送，但在高速的駕駛下，民眾仍應隨時注意行車安全，另外仍呼籲民眾如有緊急就醫情形，建議優先撥打119通知救護人員前往協助，有專業救護人員與救護器材，才能在第一時間獲得最佳的醫療協助。