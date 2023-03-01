東彰道路北段新闢工程已完成滯洪箱涵施工，進度達22.06％，預計明年4月完工。（彰縣府工務處提供／吳敏菁彰化傳真）

東彰道路北段新闢工程已完成滯洪箱涵施工，進度達22.06％，預計明年4月完工。（彰縣府工務處提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化道路溪湖鎮二溪路與河東路口事故頻傳，彰縣府施工團隊從車流量及行人等問題，檢討車道寬度及保護行人設施等，改善工程已經完工。（彰縣府工務處提供／吳敏菁彰化傳真）

東彰道路北段新闢工程未來可銜接東彰道路中段及南延段，與台74甲線及台76線等快速公路與高鐵彰化站串連，第二標工程起點為縣道146線至縣道148線員東路，進度已達22.06％，第一、第三標也預計在明年底陸續落成，將成為彰化東側生活圈主要幹道。

縣府工務處指出，東彰道路北段對促進花壇、員林、大村地區周邊發展和改善臺1線和縣道137線交通瓶頸有極大助益。目前分三標辦理，都已經開工，從台74甲花壇路段往南經花壇、大村、員林，終至省道台76線快速道路林厝交流道，全長約10.374公里，計畫路寬28公尺，工程總經費為39億元。

林漢斌視察工程進度，指出第二標工程進度已超前，從為縣道146線至縣道148線的員東路，全長3.91km，工程經費達6.45億元，已完成部分擋土牆及滯洪箱涵，正進行新東山排水橋樑工程，預計明年4月完工。除了要求廠商保障品質外，對於春耕時期農田灌排水，特別請廠商加強巡查，以維護農民權益，並於各橫交路口作好相關交通安全措施，確保用路人安全。

林漢斌表示，第一標和第二標去年3月同步發包、第三標去年7月才發包，但路程較短，預計明年底前都可以陸續完工，提供東彰地區往來台中和南投地區，降低對國道1號的依賴，提升國道1號之服務水準。

此外，彰化道路溪湖鎮二溪路為轄管縣道148線，為東西向往來重要動線，但二溪路二段與河東路口周邊道路發生過死亡車禍，還事故頻傳，民眾反映道路品質不佳。縣府施工團隊從車流量及行人等問題，檢討車道寬度及保護行人設施等，道路整體改善長度150公尺，工程已於2月完工。

林漢斌指出，二溪路道路改善最困難為雙Ｔ路口增設左轉車道，兩路口距離不到30米，從設計及現場放樣，依循相關設計手冊計算無法達到，就現況辦理調整，逐步完成每一項的作業程序。