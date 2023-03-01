藝人Junior（韓宜邦）曾與黃鴻升及林埈永組成歌唱組合「丸子」，後轉往影視圈發展，在戲劇中與女星林萱瑜共組CP，一時閃瞎不少觀眾。而在戲外兩人也傳出好消息，Junior日前在社群平台上宣布已求婚成功，而林萱瑜也不藏了，在IG上曬出「老公視角」照大放閃光彈。

林萱瑜今(1日)稍早前在IG上曬出兩張泳裝美照，只見畫面中的她身穿深綠色比基尼，大方曬出小蠻腰，讓她凹凸有致的好身材在鏡頭前一覽無遺。此外，也在涼亭下方對著鏡頭露出甜美笑容，目光似乎穿過畫面外，對著拍攝者毫無保留的展現愛意。

林萱瑜也在貼文中寫下：「我的心在帛琉，回～～不～～來。」並直言這組照片的拍攝者就是Junior，不只透露這些「老公視角」照的掌鏡人身分，更暗示兩人正一同在帛琉度假，完全不掩飾想要放閃的心。貼文一出後，不少粉絲紛紛眼前一片雪白，被閃瞎了雙眼，留言：「照片是一張白色的」、「覺得最後一句閃閃的」、「我的心還在碎。」

事實上，Junior在社群平台上公布求婚成功的喜訊後，林萱瑜也在IG上曬出兩人手指交握照共同宣布好消息，而手上還戴著超大鑽戒，甜蜜寫下：「聽到很多人為我們的事情很開心甚至感動的哭了，我聽了也都想哭了。」