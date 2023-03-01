高雄市長陳其邁1日召集市府各局處首長舉辦市政會議暨防疫會議，由於近期南部降雨量為30年新低，高市府與中央同步成立旱災應變中心，指示水利局因應水情開發地下水及伏流水源。運發局也說明運動中心執行現況與推動策略，陳其邁盼提供更多元化的優惠方案，提升運動人口。

運發局在市政會議中以簡報說明運動中心執行現況與推動策略，陳其邁表示，盼未來持續結合運動中心設立銀髮健身俱樂部，也希望提供更多元化的優惠方案，針對長輩、企業及學生等各族群研擬結合一卡通與敬老卡推出相關回饋措施，提升運動人口。

運發局指出，加上前鎮、鹽埕、旗津運動中心，今年運營的運動中心預計可以達到8座，其餘興建中的運動中心共計有6座，預計2025年底可以全數完工。未來將以推動智慧運動城市作為亮點計畫，導入智慧科技運動設備，促進場館數位轉型，並運用數位化分析，提升高雄市的規律運動人口。

由於南部水情緊張，高市府成立旱災應變中心，水利局在市政會議中報告水情，陳其邁指示水利局因應水情變化，請水利局與水利署合作，持續開發地下水及伏流水以穩定水源供應，也請各機關學校加強節水措施，共同落實節約用水。