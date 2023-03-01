台東縣卑南鄉太平國小校長高彩珍，曾是被火紋身的女孩，1歲時被家裡的高湯燙傷，右手臂可怕的火痕讓當時幼稚園小朋友都不敢跟她牽手，還說她的手是魔鬼，讓她小小心靈很受傷，走出自卑情結後，對於特殊教育特別關注 ，「魔鬼右手」成了她幫助孩子們成長的最佳身教。

「在小小年紀時，我的手是魔鬼」，57歲高彩珍大方秀出右手臂上的火痕，隨著時間流逝，還是隱約可見，她說，讀幼稚園時小朋友都不敢跟她牽手，還說她的手是魔鬼，讓她的信心大受打擊，一到學校馬上逃學回家，也不喜歡外出，完全沒有存在感，還好爸爸把她轉學到姊姊的學校，老師也特別請她當小幫手，重新建立信心。

但是高彩珍到台北唸大學時，因為搭公車拉吊環時遭到大家異樣的眼光，孤獨與無助，讓她再度退縮，直到出社會在公車上看到1位半邊臉被燙傷的女孩，看到這女孩的勇敢，讓她再度卸下心防。

高彩珍說，因為曾經封閉自己，又受到別人的啟發，1990年考上師資班回台東任教，自己也到東大進修特殊教育學分，在多所國小服務時都主動要求到資源班服務，2010年考上校長，2011年到綠島國小服務，目前是太平國小校長，這段期間，她接觸了許多特殊的孩子及家長，也認識到特殊生所需要的協助。

「我不能讓孩子變得很聰明，而是要讓孩子變得有自信」，她說，很多家長都不希望自己的孩子被貼標籤，或是對特殊兒施以語言暴力，呼籲這些家長應該到醫院諮詢，才能看孩子的需求，進而獲得應有的教育資源，學校也要用特殊策略引導特殊生，包容他們，提供他們友善學習環境。