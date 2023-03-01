中油表示，液化石油氣類之價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。依液化石油氣計價公式計算結果，112年3月份液化石油氣每公斤應調降1.9元。

不過，自108年10月至112年2月為配合政府政策及減輕民眾負擔，中油持續執行天然氣緩漲、凍漲政策，累計未調足之吸收金額達22.1元/公斤，故112年3月份液化石油氣價格不調漲，先回補部分吸收金額；另尚未回補之吸收金額20.2元/公斤，將於日後國際價格跌價時再行回補。