中油表示，液化石油氣類之價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。依液化石油氣計價公式計算結果，112年3月份液化石油氣每公斤應調降1.9元。
不過，自108年10月至112年2月為配合政府政策及減輕民眾負擔，中油持續執行天然氣緩漲、凍漲政策，累計未調足之吸收金額達22.1元/公斤，故112年3月份液化石油氣價格不調漲，先回補部分吸收金額；另尚未回補之吸收金額20.2元/公斤，將於日後國際價格跌價時再行回補。
國際天然氣行情趨緩，惟在先回補政策部分吸收金額考量，中油宣布3月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調漲。
中油表示，液化石油氣類之價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。依液化石油氣計價公式計算結果，112年3月份液化石油氣每公斤應調降1.9元。
不過，自108年10月至112年2月為配合政府政策及減輕民眾負擔，中油持續執行天然氣緩漲、凍漲政策，累計未調足之吸收金額達22.1元/公斤，故112年3月份液化石油氣價格不調漲，先回補部分吸收金額；另尚未回補之吸收金額20.2元/公斤，將於日後國際價格跌價時再行回補。
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