桃園市第二選區現任立委黃世杰（右三）將爭取連任，地方上對於大園區市議員徐其萬（右六）也有鼓勵勸進的聲音。（本報資料照）

2024立委選將陸續表態參戰，桃園市第二選區過去被視為綠營票倉。目前民進黨未有其他人表態參選，現任立委黃世杰將爭取連任。至於黃的對手，國民黨籍大園區市議員徐其萬與楊梅區市議員涂權吉，2人服務積極形象佳，呼聲都相當高，但談及是否出線都語帶保留，喊話以大局為重，盼最佳人選參選。

桃園立委第二選區包含大園、觀音、新屋及楊梅，以往被視作國民黨艱困選區，前縣長吳志揚本屆獲近10萬票，仍敗給前桃園農田水利會總幹事、前副議長黃金德之子黃世杰。黃世杰學經歷豐富、勤跑地方，參選前曾任市府顧問，去年九合一大選更擔任立委鄭運鵬競選總幹事全力輔選。目前綠營未有其他人表態參選，黃世杰表示，確定欲爭取連任，但仍尊重黨內登記初選程序。

涂權吉曾任吳志揚、前立委廖正井幕僚，熟悉地方事務，上屆以新人之姿最高票當選，本屆也是最高票連任，勤跑地方服務、形象清新；徐其萬深耕大園，3屆鄉民代表轉戰議員，擁有雄厚地方實力，與民眾互動良好、服務品質獲肯定。

地方上對2人皆有勸進聲音，盼能為國民黨拿下一席。地方分析，第二選區幅員廣大需花時間經營，雖被視為綠營鐵票倉，但去年觀音2名民進黨老將議員落馬，顯示藍營在沿海不是沒機會，但綠營長年累積實力堅強，若要挑戰需加倍努力。

據桃園選委會去年選舉人數統計，新屋約4萬人、觀音有5.6萬人、大園6.7萬人、楊梅最多有13.7萬人，其中大園隨航空城徵收搬遷，人口數恐再下降。徐其萬說，參戰人選除本身要勤跑基層外，還要獲得地方民眾認同，楊梅人口比沿海3區多1至3倍，若有在地強棒出線，大家團結支持，相信有機會。

「不求戰也不怯戰！」涂權吉直言，楊梅是這場選戰具關鍵性的戰略地點，地方有聲音說，希望能出一位在地立委，不分黨派為楊梅爭取更多建設與福利，他目前會先做好議員工作，且黨內規畫未出爐，至少大家都有要贏的共識，希望推出最適合人選，大家一起支持。