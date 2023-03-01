警察專科學校42期招生將於3日傍晚6時截止，今年警專將招收包括刑事、交通、消防、行政、科偵查、海巡科共1670人，警政署在臉書NPA署長室發文，翻玩今年最賣座的國片《關於我和鬼變成家人的那件事》，製作《關於我和同學變成家人的那件事》圖文，喊話有意從警者儘速報名。

警專今年招生，人數最多仍是行政警察科，將招收1000人，其餘各科則招生80至160人不等。報名時間從2月20日起至3月3日，5月7日筆試。

報名資格為25歲以下，其中若為現役軍人、各軍警院校學生因勒令退學或開除學籍、大陸地區人民及香港、澳門居民經許可進入臺灣地區者，於 112 年 8月 20 日（含）前在台灣地區設有戶籍未滿 8 年或是曾違反毒品危害防制條例，經有罪判決確定或受觀察、勒戒及強制戒治等裁定或受罰鍰、沒入、停止營業及勒令歇業等裁處。以上4種身分不得報考。

以台北市警局的菜鳥警察為例，剛畢業通過特考分發單位，加上超勤加班、首都警察勤務繁重加給等，就可領到6萬多元，對剛畢業的社會新鮮人來說，是相當高薪又穩定的工作。

警專的招生人數受全國警力缺額影響，過去幾年曾歷經年金改革前的大退休潮，全國警力不足，之後擴大招訓，因此警專每年招生人數有增有減。37期曾招收2155人，但38期又銳減至780人，今年則招收1670人。