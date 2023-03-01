寶格麗（BVLGARI）日前在米蘭時裝周發表秋冬皮包配件發表會，邀請蔡依林前往米蘭搶先鑑賞，蔡依林身穿黑色帥氣褲裝，手拎最新款的皮包配件，寶格麗秋冬配件融入繽紛亮麗的色彩，且添加閃亮元素，一掃冬日陰霾，讓蔡依林難掩好心情。

寶格麗大中華區代言人蔡依林受邀前往米蘭搶先鑑賞秋冬配件包款。（BVLGARI提供）

蔡依林UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會廣受好評，推升她在歌壇的天后地位，尤其是火辣性感的舞台裝扮完美展現她的美尻翹臀，更是讓人讚歎不已，趁著演唱會結束的短暫休息時間，蔡依林受邀到米蘭看秀，順道在當地旅行，讓自己好好放鬆一下。

寶格麗Serpenti Forever Top Handle淡金色小牛皮手提肩背包，約12萬9900元。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti Forever Bay地中海青金石色小牛皮肩背包，約7萬9400元。（BVLGARI提供）

寶格麗秋冬配件以炫目璀璨KALEIDOSCOPIA奇幻萬花筒為主題，五彩繽紛的色彩和光線的折射，打造豐富生動、奇幻耀眼的秋冬時尚，新款式Serpenti Forever Bay包挑動對比色彩，Serpenti Forever Top Handle手提肩背包披上閃亮的金色外皮，Serpentine Pouch手拿包融入趣味的銀色條紋或璀璨的銀色鏡面，充滿光影魔法之美。

寶格麗Serpenti Forever鮮豔祖母綠色編織肩背包，12萬9900元。（BVLGARI提供）