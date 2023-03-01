紫山德善團在橋旁豎立薪壽橋碑誌，紀念蘇鶴壽工程師。（張毓翎攝）

紫山德善團執行李紀達回憶，蘇鶴壽（如圖）老先生為人隨和風趣，從不居功，並熱心地提攜晚輩。（紫山德善團提供／張毓翎台南傳真）

此次改建的橋梁，原本長約20公尺、寬則不足3公尺，鋼筋裸露、毀損嚴重。（紫山德善團提供／張毓翎台南傳真）

該座橋出動近百名義工的人力，歷時11周終於完工。（紫山德善團提供／張毓翎台南傳真）

該座橋出動近百名義工的人力，歷時11周終於完工。（紫山德善團提供／張毓翎台南傳真）

台南市紫山德善團成立3年，團員幾乎有數十年造橋鋪路的經歷，台南首座改建的橋梁位於後壁區下茄苳大排，該座橋出動近百名義工的人力，歷時11周終於完工，特別的是，這座橋取名為「薪壽橋」，是為紀念已故造橋超過50年的義工蘇鶴壽，希望將他的精神綿延不絕地傳遞下去。

蘇鶴壽年輕時在公路總局服務，參與過中橫公路、台北大橋、曾文大橋等台灣重大交通工程，公職生涯全心奉獻台灣公路，工作閒暇時，也跟隨行善團體到處造橋鋪路，1983年退休後，依然持續擔任義工投入造橋服務，去年7日7日不幸仙逝，享年88歲。

紫山德善團執行李紀達回憶，蘇鶴壽老先生為人隨和風趣，從不居功，並熱心地提攜晚輩，每逢工作之餘，見偏遠不良於行，畢生心力都熱情奉獻當造橋義工，出錢、出力默默行善，近9旬高齡仍每周日共同集結建橋。

李紀達說，此次改建的橋梁，連接後壁區新東里、仕安里與竹新里，已有50餘年歷史，原本長約20公尺、寬則不足3公尺，鋼筋裸露、毀損嚴重，總工程費近300萬元，全由紫山德善團會員每月自由捐贈100元造橋金籌措支付，去年7月17日動土。

參與的義工有嘉義近9旬的吳忠義、吳謝粉夫婦、台南81歲的鄒明宗、鄒慶堂兄弟，平均年齡近80歲，這群千歲團義工團利用周末假日，清晨一早自行開車或騎車到工地，完工後的橋梁寬度變成6公尺，而完工的橋取名為「薪壽橋」，是為了緬懷蘇鶴壽這位老義工的奉獻精神。