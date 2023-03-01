新成立的美中戰略競爭特別委員會（U.S. congressional select committee on competition with China）或「中國事務特別委員會」舉行了首次聽證會，這一次的主要議題聚焦在人權問題上。自中國大陸可疑的氣球飛越北美之後，美中關係仍然緊張。委員會主席稱，美中競爭，是攸關美國生存鬥爭的問題。

據《路透社》（Reuters）1日報導，美國眾議院「中國事務特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）在談到本次聽證會時表示：「我們希望以注重人權、注重價值觀的議程為主導，」他說，他認為首次聽證會是為了說服美國人為什麼應該關心與中國大陸競爭的一部分。與中國競爭的原因，並「選擇性」的讓美國和中國大陸的經濟脫鈎。

蓋拉格在28日（二）的新聞發佈會上說。「雖然我們稱之為戰略競爭，但它不是一場禮貌的網球賽。這是一場關於以下問題的生存鬥爭，這是一場關於我們想生活在什麼類型的世界的生存鬥爭，」

在聽證會之前，蓋拉格舉行了幾次活動，以引起對權利問題的關注。吸引人們對權利問題的關注，包括25日（六）美國官員所稱，中方在紐約非法的「警察局」外舉行的集會。

蓋拉格上週致函聯邦調查局，要求提供有關所謂中方警察哨所的信息。他星期一說，他還沒有收到答復。但他預計聯邦調查局局瑞伊（Christopher Wray）會向小組成員說明情況。中國大陸迄今否認在美國領土上經營「警察局」。