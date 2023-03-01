台灣高鐵1321南下車次今日下午4時07分進入板橋站時，駕駛發現有人員落軌，立即緊急停車並啟動發報告警，初步了解落軌人員仍有意識並搶救中，高鐵該車次取消，後續發車不受影響。
高鐵表示，1321車次駕駛發現有人落軌後，立即通報消防隊及鐵路警察，警消已至現場進行救援。初步了解，落軌人員目前仍有意識，正全力進行搶救。
受此事件影響，台灣高鐵取消1321車次，並安排該車次旅客轉搭後續列車繼續行程，其餘列車均依時刻表正常發車。
台灣高鐵1321南下車次今日下午4時07分進入板橋站時，駕駛發現有人員落軌，立即緊急停車並啟動發報告警，初步了解落軌人員仍有意識並搶救中，高鐵該車次取消，後續發車不受影響。
高鐵表示，1321車次駕駛發現有人落軌後，立即通報消防隊及鐵路警察，警消已至現場進行救援。初步了解，落軌人員目前仍有意識，正全力進行搶救。
受此事件影響，台灣高鐵取消1321車次，並安排該車次旅客轉搭後續列車繼續行程，其餘列車均依時刻表正常發車。
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