上班族忙了一整天，回到家就會發懶，用最輕鬆的坐姿休息，但小心可能讓椎間盤突出，嚴重恐導致肌肉疼痛與無力。除了經常搬運重物或往前彎腰等，容易造成椎間盤突出，此外物理治療師胡逸惟提到，2種坐姿也要特別注意，雖然坐起來舒服但很傷脊椎。

復健科醫師侯鐘堡在YouTube頻道《健康2.0》提到，民眾若長期往前彎腰；久坐且背部受震動，例如公車司機長時間開車；或是外力導致傷害，例如突然搬重物，高危險群之一就是搬家工人；再來就是肥胖和抽菸，都容易出現椎間盤突出問題，肥胖是因為身體承受重量較大，而抽菸則是身體微循環差，椎間盤附近血管得不到養分。

物理治療師胡逸惟也指出「2種坐姿很NG」，坐起來舒服卻傷身，因此又被稱為「隱形殺手」，不少人回到家後，喜歡將雙腳彎起呈現倒V狀，踩在沙發或床上，背部則靠著幾顆抱枕，就開始使用手機或電腦，但此時腰椎是反曲向後，但腰椎正常應往前弓起，當腰椎長期間向後彎時，會增加後側的壓力，導致椎間盤向後突出，包括盤腿坐也是這種情況。

胡逸惟提到，狀況不嚴重能靠做運動矯正，先躺下將軟枕頭塞進腰部，呈現C字形狀態，腳則彎起並左右晃動，能夠改善椎間盤突出問題，或是側躺並用手指按壓脊椎旁的脊旁肌，一旦肌肉放鬆了，就能讓椎間盤恢復到原本位置，不過若有重度椎間盤突出問題，或長期復健仍未改善，還是要趕緊看醫生治療，評估是否要進行手術。