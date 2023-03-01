馬公港務大樓目前加緊施工，據了解，雄獅預計投入約2億元進行設備、外牆修繕，以及飯店內部的裝潢隔間工程，打造媲美五星級的海景大飯店。（張茂雄攝）

看好澎湖的觀光發展前景，國內旅行社龍頭雄獅旅遊標下馬公港務大樓的飯店樓層，將打造成地標型港灣海景大飯店，雄獅董事長王文傑1日上午帶領約20人的團隊，到澎湖縣政府拜會縣長陳光復，也由於雄獅積極在澎湖旅遊市場深耕，調整公司發展方向，同時讓國內觀光產業再升級。

馬公港務大樓原本由夢想家團隊經營，不料因疫情與設備爭議問題中途解約，雄獅在去年標得該案的經營權，並於9月與高雄港務公司馬公辦事處簽約，合約長達20年，每年的租金將近1000萬元，據公司高層表示，雄獅預計投入約2億元進行設備、外牆修繕，以及飯店內部的裝潢隔間工程，目標打造媲美五星級的海景大飯店，讓這裡成為澎湖馬公港的新地標。

雄獅旅行社董事長王文傑認為，自新冠疫情爆發初始，公司就評估將會是三至四年的苦戰，他因此將重心轉移到國內，投資巨資提升公司經營管理能力，並陸續開發國內深具潛力的在地資源。

雄獅未來將由地方創生概念出發，強調在地深度旅遊，這2年與澎湖在地大學合作，推出潛水教學、遊艇服務。在本業大幅衰退的現實下，雄獅積極從市場結構變化中找到突圍之策，疫情期間跳脫本業，引進歐美輕快美食。如今，世界各國陸續解除邊境管制及口罩禁令，雄獅已全面搶攻後疫情時代的國內外觀光旅遊商機。