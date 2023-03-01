以亞裔移民家庭的親情故事顛覆多重宇宙世界觀的《媽的多重宇宙》上映以來口碑跟話題不斷，不僅全球票房破億，近期橫掃國際多項大獎，強勢問鼎奧斯卡11項，為在典禮前夕讓台灣粉絲也能一起感受這喜悅的氛圍，台北双喜電影宣布該片「新譯版」將於本月9日至15日特別放映從未在台灣播映的IMAX版本。

該片由「丹丹」雙導（Daniels）關家永（Daniel Kwan）和丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）執導，由楊紫瓊攜手關繼威、潔米李寇帝絲（Jamie Lee Curtis）、史蒂芬妮許（Stephanie Hsu）、吳漢章等出演，由羅素兄弟監製。玩轉漫威系列、《星際大戰》、《2001：太空漫遊》、《駭客任務》、《料理鼠王》、《臥虎藏龍》、《花樣年華》等，塑造多元以及瘋狂到令人歎為觀止的宇宙觀，儘管如此，這部作品成本粗估僅約2500萬美元，但日前台裔美籍製片人王慶（Jonathan Wang）曾受訪時提到，整部電影的拍攝預算只有1430萬美元，大概是其他多重宇宙相關電影的1／14，導演們很喜歡開玩笑說，成本大概是漫威的餐飲預算。

《媽的多重宇宙》不斷過關斬將，刷新紀錄屢傳捷報。首先在金球獎，楊紫瓊拿下音樂及喜劇類最佳女主角，是繼奧卡菲娜之後，第2位亞裔影后，關繼威也吳漢潤後第2位，贏得最佳男配角締造同一年有2位亞裔演員獲獎的紀錄；美國影評人票選獎則囊括最佳影片、導演、原著劇本、男配角跟剪輯共5項大獎；美國導演工會獎，擊敗史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），勇奪最佳導演，繼李安跟趙婷後，關家永有機會成為第3位獲得奧斯卡導演獎的華人；在美國製片人工會獎項中，《媽的多重宇宙》從《捍衛戰士：獨行俠》、《阿凡達：水之道》等多部好片脫穎而出，獲頒最佳院線電影獎。

日前，美國演員工會獎，楊紫瓊成首位亞裔影后，關繼威也寫下歷史，成為第一位拿下最佳男配角的亞裔演員，潔米李寇帝絲則意外打敗《黑豹2：瓦干達萬歲》「皇后」安琪拉貝瑟（Angela Bassett），最終還抱得最佳整體演出共4個大獎，破美國演員工會獎單部電影獲獎紀錄。電影在各大獎項領跑，奧斯卡的呼聲越來越高，楊紫瓊跟小金人的距離僅剩一步之遙，極有機會改寫95年的歷史，成為奧斯卡首位亞裔影后。

楊紫瓊在《媽的多重宇宙》打破「玻璃天花板」，快60歲的她出演電影女主角，並展現驚人的身手跟演技，搭配將近40種造型，把歐巴桑、古代女俠、明星、廚師、京劇演員等角色都詮釋得靈活靈現，無疑是電影成功最大功臣之一，去年電影上映後，引起許多討論，紛紛認為楊紫瓊一定會問鼎奧斯卡，並認為「好萊塢欠她一個認可」。