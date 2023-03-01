新加坡教育部長陳振聲今（1）日宣布，2025年以前，政府資助同屆生終身大學就讀率（Lifetime Cohort Participation Rate）將從目前的50％提高到60％，大學整體增加2300個學額。

根據新加坡聯合早報新聞，同屆生終身大學就讀率是同屆學生上公立大學的比率，目前約42％是入職前上大學的學生，約8％是在職進修的學生。

政府的目標是把在職進修的學生的就讀率從8％增加到15％，讓更多工作人士有機會報讀大學提升技能；一般學生的就讀率從42％增加到45％。