下個月就是清明節，近來已經陸續有民眾到公墓祭祖，台中市政府環保局統計，228連假的4天假期已接獲26起公墓火警，其中一起龍井的公墓雜草火警還引發火燒山。台中市環保局目前已於各公墓設置紙錢集中區，搭配遠端AI智慧判煙系統與無人機主動巡查，盼降低空汙事件及公安意外發生頻率。

環保局大力提倡環保掃墓，包含「四少一功德」、「紙錢集中燒」多元環保祭祀政策，環保局長陳宏益表示，目前已針對特定公墓架設AI智慧判煙系統，全天候24小時由電腦自動判定煙霧，如有發現煙霧，將由系統主動推播並鎖定方位，巡查人員立即往查處；近期也將不定期增派無人機執行大範圍巡查勤務，若查獲違規事證，將依「空氣汙染防制法」處10萬元以下罰鍰。

環保局說明，台中市自2012年起持續推動紙錢集中清運服務，不限對象及單位只要一通電話就可預約，各區清潔隊派專車將紙錢載送運至已淨爐過、且有完善空汙防制設備的焚化廠集中焚燒，統計去年紙錢集中量約3680公噸，較2017年提升約20％，已連續7年突破3000公噸以上，減少PM2.5約66公噸。

陳宏益指出，環保局每年與民政局合作，在轄內各納骨塔或公墓設置紙錢集中區，民眾可多加利用紙錢集中免費收運便民服務，或是使用四大超商事務機，選擇以功代金捐助的新環保措施，達到作功德的同時，也可達成降低空汙的效果。