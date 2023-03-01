女藝人吳婉君是八點檔的熟面孔，她在《一家團圓》中表現亮眼，不論詮釋刁蠻千金或是豪邁大姐頭，精湛演技獲得觀眾喜愛，戲外的她身材性感火辣，常透過社群平台分享近況，和粉絲們互動；吳婉君日前和好友飛到帛琉，大膽曬出脫掉比基尼的照片，辣翻不少網友。

吳婉君今日在社群平台發文，曬出在海邊穿比基尼卻脫掉上衣的背影照，只見在美景中，四位正妹高舉手中比基尼胸罩，露出撩人身材曲線，她寫下：「辣一波，此趟旅程最大尺度，好看得不得了」她透露這次出遊只想著玩水跟放空，是好友的提議才拍下這組紀念照，直言：「然後跟這些小屁股俏妞們我真的太虧了，好像真的該練一下屁股才行了！！」

吳婉君與好友在海邊大膽脫衣。（圖／吳婉君Instagram）

貼文曝光後，立刻吸引萬名網友按讚：「都是女神」、「超漂釀的辣」、「辣4美人魚」，吳婉君也透露拍攝花絮，當時拍完後有船隻經過，幸好她們早早拍完美照。

吳婉君與好友在海邊合照。（圖／吳婉君Instagram）

這次帛琉之旅，男星Junior也藉機向女友林萱瑜求婚，身為雙方好友的吳婉君幫忙籌備求婚環節，兩人在八點檔《天之驕女》中演出「豪美CP」，期間雖有傳出緋聞但始終沒有正面認愛，26日Junior在社群平台曬出兩人合照與牽手照片，林萱瑜挽著Junior的手，並靠在他的肩膀上；另一張照片兩人牽手時，女方手上有顆大鑽戒，Junior感謝朋友與家人，透露2月24日在帛琉求婚成功，「這兩年我們很保護這段感情，雖然沒有多麼刻意隱瞞或是閃避，但總是不想多講，因為只希望在真正的好事發生時，能給大家一個踏踏實實的喜訊。」林萱瑜也同步發文直呼：「Yes I do&Happy birthday to Junior」。