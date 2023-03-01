111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽經過一天休兵，3月1日繼續後續賽程，輔仁大學首節19比9打下雙位數領先，最終73比62擊敗台灣藝大，目前複賽階段2勝2敗，台灣藝大則苦吞本階段4連敗。

輔大教頭楊哲宜表示，球隊複賽階段2連敗開始，目前2連勝，對於士氣相當重要，畢竟8強賽階段各隊實力接近，也考驗團隊心態，對於4強還是保持希望，全力把該贏的比賽贏下來，對得起大家。

輔大外籍生凱德爾貢獻14分、9籃板，不過也吞下五犯，楊哲宜提到，以本戰表現，凱德爾比台藝大阿拉薩積極，可惜犯規也多，賽後凱德爾也坦言自己確實有點小情緒，在場上情緒管理還要加強，這場其實也不好打，阿拉薩是很棒的對手，自己也看了不少影片去研究如何攻防，但表現還可以更好。

凱德爾也自信說：「我覺得自己可以排得上目前UBA外籍生前三名，之前只去過台北小巨蛋裡的餐廳，希望可以幫助輔大躋身4強，讓我可以體驗一下在台北小巨蛋打球的感覺。」

輔大除了凱德爾，劉光尚贊助13分，喬楚瑜10分、14籃板；台藝大洪瑋哲12分，黃濬彥11分，阿拉薩10分、13籃板。