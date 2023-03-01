3月已經來臨，命理網站《運勢君》發文分享，雙子座、獅子座、處女座是3月幸運兒，不論在事業、感情、財運方面都能有好的收穫，像雙子座有望升職加薪，獅子座能遇到貼心、相互扶持的伴侶，處女座則有受貴人提點而被提拔的大好機會。

▎雙子座

今年受到木星影響，雙子座的事業、愛情會收穫雙倍成果。在事業上有升職加薪的機會，如果目前仍在待業中，也可以如願找到滿意的工作；愛情上則是脫單的好時機，桃花朵朵開。整體來說，雙子座能在3月殺出重圍，全身上下都散發著好運的強大氣場。

▎獅子座

獅子座的生活雖然一直很忙碌，但是在3月能一邊忙碌一邊把事業、愛情、財運都統籌得更好，是全方位運勢都能平穩發展的月份。事業方面，獅子座不僅擴大了業務，也提升了個人能力；愛情方面能遇到更順心、貼心，和你相互扶持的伴侶；財運方面則可以把想法變成現實。

▎處女座

一直努力工作的處女座在3月會迎來許多大好機會，可能是能夠讓業績提升的契機，或是受貴人指點而被提拔，是非常適合闖事業的月份。在感情方面，已經決定分手的伴侶有機會和好，單身多年者則能找到心儀對象、告別單身，而且是你覺得條件不錯的優質對象。