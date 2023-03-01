零安樂死政策上路將近8年，各縣市政府的流浪動物收容所爆滿，池上鄉公所利用垃圾掩埋場附近土地成立浪犬之家，收容具威脅性的浪犬，成立不到1年已飽和，池上鄉長林建宏坦言，照顧人力和飼料費用都是不小的負擔，但流浪動物實在太多，今年將募資擴建。

池上鄉公所成立浪犬之家，狗狗在圍籬內曬太陽嬉戲、工作人員忙著清洗地板和餵食。（蔡旻妤攝）

池上浪犬之家有70多隻狗，然而這些毛小孩都曾在池上鄉流浪，甚至會追車攻擊，造成民眾困擾。陳姓鄉民表示，自家聘請的工讀生就被浪犬追逐甚至受傷，有人到處餵食也是一大問題。

池上鄉公所成立浪犬之家，狗狗在圍籬內曬太陽嬉戲、工作人員忙著清洗地板和餵食。（蔡旻妤攝）

池上鄉公所去年在垃圾掩埋場旁成立浪犬之家，誘捕有危險性的浪犬，經結紮、注射疫苗後、再集中收容，除了需聘專人管理外，每個月飼料費需1萬元以上，長期下來負擔很大。

池上鄉長林建宏呼籲，愛心人士不要四處餵食流浪狗，可以把飼料捐給公所，由公所統一照顧。此外，成立不到1年收容的犬隻已超過預定的70隻，因此打算籌募資金擴建第2期，進一步減少鄉內的流浪犬。

池上鄉公所呼籲愛心人士可將飼料捐給公所。（蔡旻妤攝）

此外，台東縣流浪動物收容中心可容納100多隻動物的空間也同樣爆滿，台東縣政府農業處長許家豪表示，近年對於流浪動物的處理已改為國際規範的誘捕、絕育、打疫苗、就地野放，希望透過絕育，降低流浪犬貓數量增加的速度。