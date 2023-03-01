台北市前2月移轉棟數3422棟，年減26%；新北前2月移轉棟數6982棟，年減31%；桃園市前2月移轉棟數4795棟，年減33%；台中市前2月移轉棟數5898棟，年減24%；台南市前2月移轉棟數2751棟，年減25%；高雄市前2月移轉棟數4582棟，年減27%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，FED不排除3月持續升息，國內通膨仍嚴峻的狀況下，央行也預告國內仍有升息空間，加上全球經濟展望下修，景氣燈號續亮第3顆藍燈應毫無懸念，以及兩岸關係不確定因素高，讓市場觀望氣氛濃厚，不過，民眾看屋仍積極，但期待房價下修，出價略顯保守，在房市逐步回歸供需基本面，自住市場來臨的狀況下，價格修正恐怕是必要的成交關鍵，能夠縮小買賣雙方對價格的認知差距，就能順利成交。

雖然買賣移轉表現仍趨向冷卻，不過隨著利率走勢逐漸穩定、平均地權條例修法拍板，加上國門開放後，國內外交流逐步恢復常態，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，過去受疫情影響的收益型商圈店面有望回溫，因此利空因素對房市的干擾可望慢慢平復，使市場朝軟著陸的方向溫和邁進。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，今年春節連假在1月份，2月的工作天數較長，因此有四都2月移轉量增，但對於房市看法，買賣雙方各持己見，買方認為景氣不佳，且平均地權條例修正案通過將衝擊房市，預期交易價格下降，但從賣方的角度，則認為通貨膨脹會支撐房價，沒有資金壓力不需降價求售，因此買賣雙方價格難達共識，1~2月成交並不理想。

雖然前兩月的移轉呈現明顯衰退走勢，不過整體外在情勢利空逐漸淡化，2月開始市場也有一小波遞延買盤回流，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一手市場的銷售狀況仍未明顯回溫，接下來要觀察第一季央行是否第五度升息，與329檔期的房市銷售狀況。