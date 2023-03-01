隨著女性經濟與社會地位日益提升，「她經濟」已然成為一股不容忽視的經濟驅動力，也持續引領著消費新趨勢。momo為感謝站上近7成女性消費者的支持與喜愛，並力挺女性朋友寵愛自己，由傳統3.8婦女節升級為「女王節」，強調人人都是生活中亮眼的女王。在節慶話題與促銷力度的加成下，momo 3.8女王節年年繳出雙位數成長佳績，今年momo更再度力挺女性好好犒賞自己，也號召民眾送禮致謝身邊的「她」，暖身慶首波即強打「品類日」，讓消費者都能在momo女王節滿載而歸。

富邦媒表示，力挺女性寵愛自己，連續8年打造專屬女性的《3.8女王節》皆獲得廣大迴響，今年首波暖身活動於3月1日至3月7日開跑，「品類日」全方位滿足女王購物需求，看準女王們對於美的重視，momo獻上「四大明星級美妝保養品」，以及28家銀行最高20%等好康，預估活動檔期人流年增3成。