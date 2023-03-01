薛姓男子因為眼紅陳姓男富商的財力，且得知陳男有外遇，因此糾眾上演一齣擄人的戲碼。警方循線偵破此案，薛男到案後除了否認擄人勒贖之外，還辯稱贖金才50萬元，每人分得的錢不多，不具誘因。橋頭地院審理後，依共同犯擄人勒贖罪，處4年8月徒刑。其他3名共犯各判3年8月至3年10月徒刑不等。

檢警調查指出，薛男與陳姓富商是朋友關係，陳姓富商常約薛男到其住處飲宴。薛男因為眼紅陳男的財力，且得知陳男在外與有夫之婦交往，於是，薛男找了林姓友人，策畫這起擄人案。

林姓友人之後找了蘇姓友人與魏姓通緝犯加入此犯罪集團，於去年7月22日陳姓富商參加聚餐後，上演假車禍真擄人的戲碼，將陳載往台南的山區。由於陳男在途中想要開啟車門逃離，還遭眾人毆打與用電擊棒電擊臀部，造成陳的身體多處受傷。

此不法集團的魏姓男子還恐嚇陳男說：「你交往對象的老公從大陸找了我們3人偷渡來台，花了人民幣50萬元要你的命，要到山上把你活埋」。此外，魏男還恐嚇要砍掉陳男的手指頭，令陳男心生恐懼。

在過程中，集團的蘇男與魏男問陳男要找誰出面喬此事，陳男說可以找薛男幫忙。歹徒於是打給同夥的薛男，約在台南一處交流道附近的加油站會合。薛男等人碰面後，之後到台南的虎仔墓附近山區談判，薛男等人還與同夥人假裝不認識，之後協商陳男在隔天交50萬元解決此事。

陳男被釋放後報警，湖內警方循線偵破此案，訊後移送橋頭地檢署。薛姓男子到案時否認犯行，還說贖金太少。此集團其餘3人則坦承犯行。法官審理後，依共同犯擄人勒贖罪，對薛男處4年8月徒刑。其餘3名共犯各判3年8月至3年10月徒刑不等。可上訴。