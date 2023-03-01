在大陸2月份PMI勝預期等利多消息下，香港恒指1日開高64點後漲幅擴大，全日大漲833點，收報20,619點，成交1,539億港幣。恒生科指飆漲6.6％，報4,185點。其中，騰訊大漲逾7％，阿里巴巴漲逾6％，美團漲近5％，新能源汽車股普遍大漲8％至11％。大陸房產股走強，龍湖 大漲逾9％。

綜合港媒1日報導，當日港股盤面上，大型科技股全線上漲，汽車股、房產股、蘋果概念股漲幅居前，電力、煙草等類股小幅調整。恒指76檔成分股中，僅恒安國際、農夫山泉逆市小幅下跌，74檔上漲。

消息面上，今年2月份，大陸政府穩經濟政策措施效應進一步顯現，疊加疫情影響消退等有利因素，企業復工復產、復商復市加快，大陸經濟景氣水準繼續回升。製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為52.6、56.3和56.4，高於1月份2.5、1.9和3.5個百分點，三大指數均連續兩個月位於50以上擴張區間。

另外，據克而瑞地產研究的初步資料顯示，大陸百強房企2月份的銷售操盤金額年增14.9％，這是自2021年6月以來首次年增長轉為正值。